Brezilya Serie B takımları arasında oynanan karşılaşma ilginç bir olaya tanıklık etti. Guarani, ezeli rakibi Ponte Preta'nın küme düşmesi üzerine stadyum ışıklarını söndürdü ve cenaze marşı çaldı.
Guarani maçının sona ermesinin ardından, ezeli rakiplerinin küme düşmesini fırsat bilen ev sahibi ekibin stadyum anonsçusu, ilginç bir hamleye imza attı. Anonsçu, Ponte Preta'nın mağlubiyetini ve Paulista A2'ye düşüşünü duyurdu.
MAÇ BİTİNCE IŞIKLAR SÖNDÜ
Anonsun ardından stadyum ışıkları söndürüldü ve taraftarlar mum tasviri olması adına telefonlarının ışıklarını yaktı. Ardından, rakip oyuncular sahadan çıkmadan cenaze marşı çalındı.
Skor tabelasında rakip takımın logosunun kapatılması ve spikerin düşen takımın adını anmaması da izleyenlerin dikkatini çekti. Yaşananlar sosyal medyada gündem olurken, ezeli rakipler arasındaki atışma dünyanın ilgisini çekti.