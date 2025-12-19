İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli suçlarla gözaltına alınan isimlerden biri serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan ve Adli Tıp Kurumu'na test veren ünlü oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Aktarılan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.