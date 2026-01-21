Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi.

Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, kendisiyle alakası olmayan insanların evinden çıkanların kendi evinden çıkmış gibi yansıtıldığını ve fotoğrafının ön planda kullanıldığını savundu.

Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.