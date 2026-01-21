Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.
Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi.
Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, kendisiyle alakası olmayan insanların evinden çıkanların kendi evinden çıkmış gibi yansıtıldığını ve fotoğrafının ön planda kullanıldığını savundu.
Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi.
Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu; Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı.
Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.
Melisa Döngel, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında da 'kokain' maddesi pozitif çıkmıştı.
Oyuncu İrem Sak'ın ve sosyal medya fenomeni "Danla Biliç" olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıkmıştı.