'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile 19 yıl sonra bir araya gelmiş ve 7 aylık birlikteliğin ardından evlilik kararı almıştı.

Şenler geçen yılın sonunda futbolcu menajeri Gürgen'den romantik evlilik teklifi almıştı.

Çift, önceki akşam nikâh masasına oturdu. Beykoz'da görkemli bir törenle mutluluğa "Evet" diyen Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen'i aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.

Sade ve dekolteli bir gelinlik tercih eden 32 yaşındaki Şenler'in düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Ünlü oyuncu ardından mini bir after party elbisesi giyerek spor ayakkabılarıyla doyasıya eğlendi.