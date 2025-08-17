'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile 19 yıl sonra bir araya gelmiş ve 7 aylık birlikteliğin ardından evlilik kararı almıştı.
Şenler geçen yılın sonunda futbolcu menajeri Gürgen'in yaptığı romantik evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
Çift, 29 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak. Önceki akşam Ankara'da bir mekânı kapatan Ezgi Şenler, kız arkadaşlarına, bekarlığa veda partisi verdi.
Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen 32 yaşındaki oyuncu, geceden kareleri Instagram hesabından "Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla" notuyla paylaştı.