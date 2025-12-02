Hakkında birçok dava açılmasının ardından Türkiye'den ayrılıp Almanya'nın başkenti Berlin'e yerleşen Ezhel (Sercan İpekçioğlu), müzik kariyerine yurt dışında devam etmişti.

Ünlü rapçi son konserinde Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını belirten Ezhel sahnede "Geçen hafta vatandaş oldum" ifadelerini kullandı.

Ezhel'in yeni vatandaşlık duyurusuna hayranları alkışlarla karşılık verdi.

'GURBETİN ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ'

Ezhel, geçtiğimiz hafta katıldığı bir radyo programında Türkiye’den taşınmak zorunda kalmasaydı hayatında neyin farklı olabileceği sorusuna yaşadığı bir örnekle yanıt verdi.

Almanya’da sosyal hayatının daha özgür olduğunu belirten rapçi, “Türkiye’de heyecanlı bir kitle var. Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı’nı iki bodyguard’la gezmiştim mesela. Sarnıçta 300 kişilik bir öğrenci grubu, başlarında da iki öğretmen vardı. Çocuklardan biri beni görünce hepsi çığlık atmaya başladı, öğretmenler şok oldu. Güvenlikler ‘Bir şey mi var?’ diyerek aşağıya indiler. Ben dışarı çıktım, çocuklar yola aldırış etmeden yola atılıyorlardı. Oranın atmosferini yaşamak farklı olurdu" dedi.

Ezhel, ülkesine gelemiyor olmanın zorluğuna da değinerek, “Derdim, albümüm çok buraya ait; buradaki dertlerim. Burada da çok keyifli bir sosyal hayatım var; sokaklarda gezebildiğim, etkinliklere katılabildiğim, sosyal olarak daha rahatım burada. Bu anlamda avantaj ama gurbetin acısı hiçbir şeye benzemez” diye konuştu.