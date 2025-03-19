Lüks hayatını İngiliz devlet yardımlarıyla sürdürdüğünü iddia eden videolar çeken Ellis Matthews, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen şikayetler sonrası tutuklanan fenomen, "Bu videolar sadece şakaydı, Tayland'dayken Birleşik Krallık'tan tek kuruş bile almadım. Takipçi kazanmak için yalan söyledim" diyerek kendini savundu.

"EZİYET GÖRDÜM; FARE ETİ YEDİRDİLER"

Hapishanedeki koşulları anlatan Matthews, "Burası tam bir cehennem. Cildim kızarıklıklarla dolu, oğlum ve ben bitlendik, böcek ısırıklarıyla perişan olduk. Etrafımızda fareler dolaşıyordu. yemek olarak ise sadece topaklanmış pirinç ve yenilemeyecek kadar iğrenç fare eti veriliyordu. Bize fare eti yedirdiler, eziyet gördük" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE KAMBOÇYA DAHA İYİ SEÇENEKLER"

Sınır dışı edilmesi planlanan fenomen, İngiltere'ye dönmek istemediğini belirterek, "Eğer İngiltere'ye gidersem sosyal hizmetler oğlumu benden alacak. Bu yüzden Türkiye ve Kamboçya benim için çok daha iyi seçenekler" dedi.