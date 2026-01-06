F-35 programından çıkartılmasının ardından gözler F-16'lara çevrilmişti. Bloomberg yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin'e "S-400'leri geri alın" dediğini iddia etse de Rusya iddiayı yalanladı. Böylesi bir dönemde F-16'lar konusunda bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber o iddiayı masaya yatırdı.

"- F-35 konusu beklemede iken F-16'larla ilgili ise süreç yavaş ilerliyor. Şirketin adı Lockheed Martin. F-16 düğümünün çözümündeki kilit şirketin bu olduğu iddia ediliyor.

- Anlaşmazlıkla ilgili 3 temel sebep bulunuyor. Uçakların fiyatı anlaşmazlık konusu oldu. Amerikalı şirket uçak fiyatlarına zam yapmak istiyor. Teslimatla ilgili de sorunlar yaşanıyor. Konfigrasyon sorunu da bir diğer sorun olarak önümüzde duruyor.

- Peki şirket neden fiyat artırıyor. Bir pazarlık taktiği diyen de var anlaşma tehlikeye giriyor diyen de var."