ABD'nin Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, F-35 filosunun 2024 mali yılı boyunca ortalama "yalnızca yüzde 50 oranında uçuşa hazır olduğunu" bildirdi.

Rapora göre dünyanın en gelişmiş hayalet savaş uçağı sayılan F-35’ler, yılın ortalama yarısı boyunca havalanamaz haldeydi.

Gerekçe olarak, bakım ve idame süreçlerindeki zayıf performans gösterildi. Raporda Pentagon’un F-35 idamesiyle ilgili kötü performans konusunda, uçağın yaratıcısı Lockheed Martin'i doğrudan sorumlu tutmadı.

YEDEK PARÇA YETMEMİŞ

Denetim raporu 19 Aralık’ta yayımlandı. Rapora göre uçaklar çoğu zaman uçmaya hazır değildi. Bakım sorunları nedeniyle filonun temel askeri hizmet gereklerini karşılayamadığı kaydedildi.

Buna rağmen Pentagon’un herhangi bir ekonomik düzeltme yapmadan Lockheed’e 1,7 milyar dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Şirket sözcüsü yılın başında F-35 hazır olma sorunlarının kök nedenine yönelik bir plan oluşturduklarını söyledi.

Bu planın daha fazla yedek parça tedariki ve bakım uygulamalarının iyileştirilmesini içerdiğini belirtti.

Sözcü yeni idame sözleşmesinin filonun operasyonel hazırlığını artırmak için şirkete teşvikler getirdiğini de ekledi.

2 TRİLYON DOLAR YETMEDİ

F-35 programının toplam maliyeti 2 trilyon dolar. Hayalet uçak projesi, Pentagon’un en pahalı askeri girişimlerinden biri olarak görülüyor.

Program kalite kusurları motor sorunları ve güvenilirlik endişeleriyle uzun süredir eleştiriliyor. Haziranda Hava Kuvvetleri 2026 için talep ettiği F-35 sayısını ikiye indirdi.

Gerekçe olara uçuş sistemleri ve işlem gücü yükseltmelerinin maliyetinin artması gösterildi.

Eylül'd e yayımlanan bir denetim raporuna göre, Pentagon’un teslimat iki aya kadar geciktiğinde bile Lockheed Martin’e zamanında ödeme bonusu verdi.