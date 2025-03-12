Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye kiralanan Cengiz Ünder, ABD’deki yeni futbol macerasına etkileyici bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, CONCACAF Şampiyonlar Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımına kritik bir katkı sağladı.

İLK MAÇINDA SKORA KATKI VERDİ

Cengiz Ünder, yeni takımıyla Columbus’a karşı oynanan rövanş maçında 90+6. dakikada yaptığı asistle galibiyeti perçinledi. Rakibin pasında araya girerek hızlı bir atak başlatan Ünder, takım arkadaşına gol pası vererek Los Angeles FC’nin maçı 4-2 kazanmasını sağladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles ekibi, toplamda 4-2’lik skorla çeyrek finale yükseldi.

FENERBAHÇE’DE SESSİZDİ, ABD’DE PARLADI

Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe’de gol ya da asist üretemeyen Cengiz Ünder, ABD’de çıktığı ilk maçta skora katkı vermeyi başardı. 22 dakika sahada kalan milli futbolcu, hızlı hücum performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı. Fenerbahçe taraftarları büyük yatırım yapılan Cengiz Ünder'i takıma katkı vermesini aylarca beklemişti.

Cengiz Ünder’in MLS’te nasıl bir performans sergileyeceği ve kariyerini nasıl şekillendireceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.