Fenerbahçe, Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4.80’ini temsil eden 12 milyon B Grubu payı hisse başı 46.10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla sattı. Satış sonrası sarı-lacivertli kulübün kasasına 553.2 milyon TL girdi. Kulübün hisse oranı ise %62.27’ye indi.

REHİNDEN KURTULUŞ

Sarı-lacivertli kulüp, “Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış oldu” bilgilendirmesini yaptı. F.Bahçe, 3.5 milyar TL borçlu olduğu Bankalar Birliği’ndeki rehin durumdaki hisselerini geri alacak.

G.SARAY DA SATMIŞTI

KAP’A Fenerbahçe Futbol AŞ’nin %4.80’ini sattığı duyurulurken, kulübün şirketteki payının %62.27 inmesi sonrası gözler Borsa’da işlem gören diğer kulüplere çevrildi. G.Saray’da bu oran %60, Beşiktaş ve Trabzonspor’da %51. G.Saray da bir dönem hisselerinin %20’sini AIG’ye satıp, geri almıştı.