Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapıldı.

Toplantıda söz alan Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Adaylık konuşması yapan Hakan Bilal Kutlualp "Siz bir güven oyuna gidip olağanüstü genel kurul kararı alın ‘aday yok’ diyordunuz; ben adayım. Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var." dedi.

'YAPI DÜN DE VARDI BUGÜN DE VAR'

Geleceği düşünmeleri gerektiğini söyleyen Kutlualp "Futbol niyetler üzerinden değil sonuçlar üzerinden değerlendirilir. Geçmişi değil, gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Yapılan haksızlıkları, neden olduğunu zaten biliyoruz. Rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesi taşıyor. Bu travmayı Fenerbahçe camiası kolay kolay kaldıramaz, Fenerbahçe sevgimizde tabii ki bir azalma olmaz. Yapı var mı dibine kadar var, dün de vardı bugün de var. Ama ben yapıyı çocuğuma anlatamıyorum." ifadelerini kullandı.