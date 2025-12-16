Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederken, Sebastian Szymanski karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, 67. dakikada sakatlanan Jhon Duran’ın yerine Polonyalı orta saha oyuncusunu sahaya sürdü.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sebastian Szymanski, 4-0'lık galibiyetin ardından galibiyet kutlamalarına katılmayarak direkt soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın ardından olay yaratan görüntü sonrası Szymanski’nin geleceğiyle çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'DEPRESYONDA OYNAYAMIYOR'

YouTube’da yayın yapan NEO Spor kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, "Szymanski, devre arasında gitmek istiyor, İnşallah da ayrılır ama bu onu güzel uğurlamak lazım. Adam majör depresyonda yani çocuk oynayamıyor artık. Polonya Milli Takımı'nda kornerden gol atan adam burada top tutamıyor. Buna güzel bir uğurlama yapalım Beşiktaş maçında derim…" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Szymanski'yi 7 Haziran 2023'te Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Her geçen sezon performansı geriye giden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon süre aldığı 22 maçta, 2 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi.