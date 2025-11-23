Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmada henüz 6. dakika oynanırken Rizespor Ali Sowe ile öne geçti. Fred ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Muhamed Buljubasic'in pasıyla gelişen atak sonrası Rizespor golü buldu. Fenerbahçeli futbolcular, Buljubasic'in Fred'e faul yaptığı itirazında bulundu. Hakem Çağdaş Altay'ın orta noktayı gösterdiği pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelendi.

Yapılan incelemenin ardından pozisyonda faul olmadığı kararı verildi ve gol geçerli sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, karara büyük tepki gösterdi.