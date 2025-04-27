Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçındaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı.
3 POZİSYON PAYLAŞILDI
Fenerbahçe'den sosyal medya hesabından maçtaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yapıldı.
Sarı-Lacivertlilerin paylaşımında mücadeleye damga vuran 3 pozisyonun videosu yer aldı. Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan videoda, Edin Dzeko'nun maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında ceza sahasında yer kaldığı pozisyonların görüntülerine yer verilirken, "Tüm Türkiye’nin gözü önünde!" ifadelerini kullanıldı.
Tüm Türkiye’nin gözü önünde! pic.twitter.com/NlXHYKnMVU— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2025