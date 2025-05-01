Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'ndeki son hafta maçları öncesi harekete geçti. Fenerbahçe SK, Kadın Futbol'da son hafta oynanacak maçlar için TFF'den çift gözlemci ile çift temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması gerçekleştirilmesi ve uygulanabilirse her iki müsabaka için "VAR Uygulaması" yapılması talebinde bulundu.

NELER YAŞANDI?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti.FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.

KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE DURUM

Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.

SON HAFTA MAÇLARI

-Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi

-ALG Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi