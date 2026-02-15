Son günlerde kamuoyuna yansıyan sözleşme kriziyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. İddialara göre Galatasaray’ın yeni kontrat teklifini geri çeviren genç oyuncu, Fenerbahçe’den gelen öneriyi kabul etti. Bu gelişme, iki kulüp arasında resmi yazışmalar üzerinden büyüyen bir krizin fitilini ateşledi.

Fenerbahçe’den resmi teklif iddiası

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Hakan Çağrı Balta için resmi adım attı. Habere göre sarı-lacivertli kulüp, oyuncu tarafıyla anlaşma sağladıktan sonra Galatasaray’a bir e-posta göndererek genç futbolcuyu yetiştirme bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Söz konusu mailin içeriğinde, “Oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardık, uygun görülmesi halinde yetiştirme bedelini ödeyerek transferi tamamlamak istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin ise bu yazışmaya sert bir yanıt verdiği belirtildi.

“Mail krizi” ve TFF süreci

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise oyuncunun 18 yaşın altında olması. Bu nedenle izinsiz görüşme yapıldığı yönündeki değerlendirmeler, süreci hukuki zemine taşıdı. Galatasaray cephesi, oyuncusuyla izinsiz temas kurulduğu gerekçesiyle konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na taşıma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, altyapısından yetişen futbolcunun ezeli rakiple anlaşmasını ve ardından gönderilen maili “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, Fenerbahçe’ye resmi ve sert bir yanıt verildiği ifade edildi.

Taraftardan sert tepki

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Galatasaray taraftarları, kulübün eski kaptanlarından Hakan Balta’nın oğlunun Fenerbahçe forması giyme ihtimaline tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı camiada yönetime yönelik çağrılar yapılırken, sürecin yakından takip edilmesi istendi.

U19 Ligi’nin gol kralıydı

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi’nde 22 gol atarak gol krallığına ulaşan genç futbolcuya birçok kulüpten teklif geldiği biliniyor. Hakan Çağrı Balta’nın, Galatasaray’ın sunduğu yeni sözleşme teklifine ise “hayır” yanıtı verdiği belirtilmişti.