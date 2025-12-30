Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Fransız forvet Christopher Nkunku için girişimlere başladı. 28 yaşındaki futbolcu için Milan ile temasa geçen Fenerbahçe, transferi bitirmesi durumunda İtalyan devinin Mauro Icardi için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde görüşmelere başlamasının ardından Milan, yıldız ismin ayrılık ihtimaline karşılık transfer listesini hazırladı. İtalyan devinin Nkunku'nun olası ayrılığı sonrası Galatasaray'dan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi transfer listesinin en başına eklediği belirtildi.

Haberde Milan'ın listesinde Icardi dışında Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in de yer aldığı ancak golcü oyuncunun maliyetlerinin fazla olacağı aktarıldı. Listede ayrıca Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, Angers forması giyen Sidiki Cherif ve Hellas Verona forması giyen Giovane'nin de olduğu aktarıldı.