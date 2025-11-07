UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna dahil olan Dorgeles Nene için çarpıcı bir iddiada bulundu.

'BENCE ÖLÜ YATIRIM'

Tümer Metin, Nene ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nene 8-9 asisti kariyerinde yapamaz. 360 dakika diyorum ya! 2012'de futbolu bıraktım sene 2025... Şuradan şuraya hızlı yürümedim. Antrenman falan hiçbir şey yok hayatımda. 360 dakika ver bana 2-3 defa tabelaya dokunurum yani. Nene, Fenerbahçe için bence ölü yatırım" ifadelerini kullandı.

Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta süre aldı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Nene'nin Fenerbahçe ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.