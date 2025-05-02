Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş karşısında derbi kazanamazken golcüsü de büyük maçları boş geçti. En Nesyri’nin Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a golü yok. Ligde 16, Avrupa kupalarında 6, Türkiye Kupası’nda da 4 olmak üzere toplam 26 gol kaydeden ve sarı-lacivertli takımın en skorer ismi olan Faslı yıldız En Nesyri, büyük maçlarda gol yollarında suskun kaldı.

En Nesyri son 8 resmi maçta da gol atamadı. Faslı oyuncu, antrenmanlarda çok istekli ve hırslı, teknik heyetten Beşiktaş derbisinde forma bekliyor.