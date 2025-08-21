Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde orta sahaya önemli bir takviye yaptı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerin yolunu tutuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNE GELİYOR

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe ile West Ham arasında kiralık + satın alma opsiyonlu anlaşma tamamlandı. Alvarez’in bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Transferde belirleyici unsurun, Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho olduğu ifade ediliyor. Çünkü 27 yaşındaki orta sahaya eski kulübü Ajax ve birkaç Avrupa ekibi daha talip olmuştu. Portekizli çalıştırıcı, özellikle Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda Meksikalı ön liberonun kadroya katılmasını ısrarla talep etti. Mourinho’nun projeyi oyuncuya detaylı biçimde anlattığı ve bu sayede ikna sürecinin hızlandığı bildirildi.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki ön libero, geçen sezon West Ham formasıyla 28 lig maçında 1 asist kaydetti.