Orta sahaya takviye arayışındaki Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu Matvey Kislyak'ı listesine aldı.
Sports Digital'in haberine göre Matvey Kislyak ile temasa geçen Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Matvey Kislyak, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması altında çıktığı 33 maçta 4 gol atarken, 1 de asiste imza atmıştı.