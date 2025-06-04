Fenerbahçe, Adana Demirspor’un genç file bekçisi Deniz Dönmezer’i kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 16 yaşındaki kaleciyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig’den bu sezon küme düşen Adana Demirspor’un dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Dönmezer, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Fenerbahçe’nin radarına girmişti. Uzun süredir takip edilen genç yetenek için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe’ye Transferi An Meselesi

Fenerbahçe’nin, geleceğin yıldız kalecileri arasında gösterilen Deniz Dönmezer’i renklerine bağlamaya artık çok yakın olduğu ifade ediliyor. Kulüp kaynaklarına göre, taraflar arasında anlaşma büyük ölçüde sağlanmış durumda.

Avrupa Kulüpleri de Peşindeydi

Deniz Dönmezer’in yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’dan da birçok kulübün ilgisini çektiği öğrenildi. Ancak genç eldivenin, kariyerinin bu aşamasında Süper Lig’de forma giymeye devam etmeyi tercih ettiği, bu nedenle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.