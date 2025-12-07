Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarların okları, kaçırdığı net pozisyonla gündeme oturan Youssef En-Nesyri’ye çevrildi.

Karşı Karşıya Kaldığı Pozisyon Taraftarı Çileden Çıkardı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, skor 1-0 lehineyken 77. dakikada mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi. Savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, pozisyonu zayıf bir vuruşla heba etti.

Faslı golcünün hem ağır çekimde görünen şutu hem de yanındaki takım arkadaşına pas vermemesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini daha da büyüttü.

Kaçan Golün Hemen Ardından Başakşehir Eşitliği Sağladı

En-Nesyri’nin değerlendiremediği bu fırsatın hemen sonrasında RAMS Başakşehir, Bertuğ Yıldırım’ın golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekibin beraberlik golü, maçın kırılma anı olarak yorumlandı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe tribünleri, En-Nesyri’nin kaçırdığı pozisyona yönelik eleştirilerini sürdürerek yıldız oyuncuyu sert şekilde hedef aldı.