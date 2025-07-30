Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, oynanan 10 rövanş maçıyla sona erdi.
Oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ın rakiplerini elemeleri durumunda eşleşeceği muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Play-Off turunda Benfica-Nice ya da Club Brugge-Salzburg eşleşmelerinde turu geçen takımla oynayacak.
Beşiktaş ise, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'i geçmeyi başarırsa Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları şu şekilde:
Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)
Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)
FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)
Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)
Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)
Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)
Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)