Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, FBTV'ya konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emanetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı.

İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.

Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz."