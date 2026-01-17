Yeni yıla girilmesinin ardından çalışan sendikaları ve işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi pazarlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirde işçiler, düşük zam oranları nedeniyle iş bırakma eylemlerine giderken, yılın son günlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu CAVO Otomotiv'de imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 83 bin TL'ye yükseltilmişti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 95 BİN TL'YE YÜKSELDİ



Yapılan zamma ek olarak, vergi istisnası, yakacak yardımı ve çeşitli sosyal ödemelerde de uzlaşıya varılmasının ardından işçilerin alacağı en düşük ücret, ikramiyelerle birlikte aylık 95 bin liraya kadar çıkmış oldu.



Söz konusu haber Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu



"CAVO Otomotiv’de toplu sözleşmemiz, üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek memnuniyeti ile imzalandı. Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada, ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz."

İŞÇİLER HALAY ÇEKEREK KUTLADI



Öte yandan, sendika ve işveren arasında imzalanan anlaşma, işçiler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.



Giydirilmiş net ücretin aylık 95 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından aldıkları zam ve sosyal ödemeler için kutlama yapan işçiler, hep birlikte halay çekti.



Sendikanın açıklamasının ardından atılan imzalar nedeniyle greve son veren işçiler, işlerinin başına döndü.





