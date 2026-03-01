Mart ayına girilirken çok sayıda işveren, sendikalar ile toplu iş sözleşmesi pazarlığına devam ediyor.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulu İnform fabrikasında bir süredir yürütülen görüşmeler, bu hafta itibarıyla mutlu sonla tamamlandı.

MAAŞLAR 75 BİN TL'YE YÜKSELDİ



Pelitli Mahallesi’nde faaliyet gösteren Birleşik Metal Gebze 2 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu İNFORM fabrikasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların net maaşlarının yanı sıra sosyal haklarında da önemli iyileştirmelere gidildi.



1 Ocak 2026 tarihi ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak sözleşme kapsamında fabrikadaki net çalışan maaşı ortalama 75 bin TL oldu.

'İŞÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'



Sendika sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Şubemize bağlı İNFORM işyerimizde 1 Ocak 2026,31 Aralık 2027 toplu iş sözleşmesi; aylar süren zorlu müzakereler sonucunda, temsilcilerimizin ve üyelerimizin memnuniyetiyle toplu iş sözleşmemizi bugün itibariyle imzaladık. Sendikamıza ve işçi sınıfına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.