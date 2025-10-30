Japonya'nın Tsushima Adası'nda ilk defa kadın samuray okulu açıldı. Kadın samuray eğitimlerine katılan ilk öğrencilerden biri de oyuncu Fadik Sevin Atasoy oldu.

Geçen günlerde Muğla Göcek ilçesindeki bir otelde verilen eğitime dair fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Japon tarihinde yer almış ama isimlerinden hiç söz edilmemiş hatta gizli tutulmuş olan kadın samurayları onurlandırıyoruz. Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden olduk. Dünyanın dört bir ucundan eğitim için seçilen kadın samuray adaylarıyla günlerdir gece gündüz çalışıyor, öğreniyoruz. Gerçek gücün birlikten doğduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak niyeti ile biriz ve bir aradayız. Tarih yazıyoruz."

Yapılan mülakatlar sonucu Amerika, İngiltere ve Brezilya gibi farklı milletlerden 16 kişinin seçildiği eğitime Türkiye'den davet edilen oyuncu; samuray dövüş sanatı, kaligrafi, karanlıkta kılıç kullanma ve ninja tekniklerini öğrendi.

Eğitiö Tsushima'da devam edecek.