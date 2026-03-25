Yeni trafik yasası 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi. Fahiş cezaların ‘caydırıcılık’ yerine vatandaşın ‘gelir kapısı’ olarak görüldüğü eleştirileri yapıldı. Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 20 bin lira, en düşük memur maaşı 61 bin lira olmasına rağmen 180 bin lirayı bulan cezalardaki ‘ölçüsüzlük’ tepkilere neden oldu. Yürürlüğe gireli bir ay bile olmadan yeni kanunda geri adım atılması gündeme geldi.

İKTİDAR DA KABUL ETTİ

AKP’liler de “Bazı cezalar abartıldı. Aksesuar satışına izin verilip sonra da bunu kullanan sürücüye ceza yazmak resmen tuzak” dedi. Yasa için “Düzeltme yapalım” görüşü öne çıktı. Bazı cezalarda düzeltme için hazırlığa başlandı. Alkollü araç kullanmak, drift yapmak, sahte plaka gibi konulardaki cezalar olumlu bulunuyor. Drift yapmanın cezası 140 bin lira, korsan taksi işletmeciliğinin de 100 bin lira oldu.

BÜTÇEYİ KAPATIYOR

Kırmızı ışık ihlali 1506 liradan 10 bin liraya, emniyet kemeri takmamak 690 liradan 5 bin liraya, ehliyetsiz araç kullanımı 12 bin 977 liradan 40 bin liraya çıktı. Bu yüksek cezalar eleştiriliyor. 2026 yılı için bütçede trafik cezalarından 73.3 milyar TL’lik gelir hedefi konuldu ve yılın ilk 2 ayında 55.9 milyar TL trafik cezası kesildi. Yılın geriye kalan 10 ayında trafik cezasından çok büyük gelir elde edilmesi bekleniyor.