Önümüzdeki 4 yıl boyunca aşırı düzeyde Emlak Vergisi ödenmesine neden olacak yüksek rayiç bedeli sorununa ‘budama’ formülü bulundu. Yeni formüle göre rayiç bedellerin aşırı yüksek kısmı mahkemelerce tırpanlanacak, geriye kalan ‘makul’ tutar yeni rayiç bedel olacak.

MAHKEME BELİRLEYECEK

Emlak Vergisi’ni belediyeler topluyor, ancak rayiç bedeller belediyelerden bağımsız takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Rayiçler 4 yılda bir belirlendiği için geçmiş enflasyonların etkisiyle aşırı yüksek bedeller oluşuyor. Rayiç bedellere itiraz davaları açılabiliyor. Vatandaşın 30 gün içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ancak burada sorunlar var. Çünkü mahkemeler itirazları ya tümden reddediyor ya da itirazı kabul edip rayiç bedeli iptal ediyor. Bu da kaybeden tarafa büyük dava masrafları çıkarıyor.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, vergi mahkemelerinin rayiç bedel davalarında ilk kez bu yıl farklı bir yöntem uygulayacağını bildirdi. Gündoğan’ın verdiği bilgiye göre, ‘fazlayı budama’ yöntemi olarak ifade edilen yeni uygulamada, vergi mahkemeleri rayiç bedelle ilgili davalarda yine bilirkişilere başvuracak. Bilirkişiden gelen rayiç bedel komisyonu rayiç bedelinin altındaysa mahkeme bu tutarı ya da kendi belirlediği makul bir tutarı esas alacak ve tümünü değil sadece aradaki farkı iptal edecek.

Ali Erdem Gündoğan

AKP ‘mağdur etmeyeceğiz’ dedi

Vatandaşın isyanı büyürken AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Demir, mağduriyetlerin önüne geçeceğini söylerken AKP’nin bu konudaki adımları merak ediliyor.