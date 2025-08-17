Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , site yönetimlerinin artık sıkı denetimlere tabi tutulacağını açıkladı. Gelir ve gider kalemlerinin düzenli olarak takip edileceği belirtildi. Bu adımla birlikte aidat fiyatlarında düşüşün hedeflendiği ifade edildi.

YÖNETİM ŞİRKETLERİ YETKİLENDİRİLDİ

Site yönetimi hizmeti veren firmaların da denetime alınacağı duyuruldu. Artık şirketler, bakanlıktan yetki belgesi almadan sektörde faaliyet gösteremeyecek. Her bir şirket önce yetkilendirildi, ardından düzenli olarak denetleneceği açıklandı.

KİRACI HANGİ GİDERLERDEN SORUMLU OLDU?

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtti. Çalışan maaşları, SGK primleri, ortak ısınma ve aydınlatma gibi kalemlerin kiracı tarafından karşılandığı aktarıldı. Ancak işçinin özlük hakları, kıdem tazminatı, asansör değişimi, mantolama ve güçlendirme gibi demirbaş nitelikli masrafların ev sahibine ait olduğunun altı çizildi. Uzmanlar ayrıca, aidatın kira bedelini geçmemesi gerektiğini vurguladı.