Antalya’da, 22 bin 850 TL gelen hesabın altından, film senaryolarını aratmayacak bir mafya hikayesi çıktı.

The BBQ Grill Cafe’nin sahibi İsmail Karaalan, savunmasında mekanını mafyatik iki kişinin tehditle ele geçirdiğini ve müşterilerin kadınlarla tuzağa düşürüldüğünü aktardı.

3 MİLYON LİRALIK CEZA YEDİ

Karaalan savunmasında şunları söyledi:

-2023 yılında Y.Ş. ve M.Ş. ile tanıştım.

Önceleri iyi bir ilişkimiz vardı ama daha sonra bu şahıslar kafeyi benim adıma işletip kârdan pay vermek istediler.

-Kabul etmeyince işin içine tehditler girdi.

-Adıma farklı kurumlardan 3 milyon TL’ye yakın ceza kesildi.

-Araştırınca Y.Ş. ve M.Ş. ile çalışan kadın ve erkeklerin kafeye gelen müşterileri tuzağa düşürdüğünü gördüm