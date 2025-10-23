Trafik cezalarını arşa çıkaran yasa teklifinde sürpriz gelişme yaşandı ve şimdilik rafa kaldırıldı.

AKP grubunda basına kapalı yapılan toplantıda, trafik cezaları ele alındı.

İktidar partisi içinde eleştirilere neden olan yasa için, “Düzenleme bu haliyle geçerse her sokak ve cadde ceza kesilen yerler olacak’’ yorumu yapıldı. Bazı milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarından rahatsız oldukları ve cezaların yüksekliğine tepki gösterdikleri öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve TV canlı yayınlarında sık sık yeni yasanın faydalarını anlattı

AKP’li vekiller kendi tabanlarında da yoğunlaşan eleştirileri göz önüne alarak, yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri arka plana atıldı. İktidarın, bu yasa konusunda muhalefetten de görüş alacağı belirtildi.

AYARI KAÇMIŞ YASA

Yasa ile getirilmek istenen trafik cezaları her kesimden tepki aldı. Bir ihlale asgari ücretin 5-10 katı ceza verilmesi “ayarsızlık” olarak nitelendirildi. Örneğin, ‘dur’ ihtarına uymamak 200 bin TL. Yani polisi fark etmediyseniz yandınız. Ses sistemi 21 bin TL. Ancak bir standart yok. Ayrıca bir çok ihlale ehliyete el koyma ve araç bağlama cezası da tepki çekti. Özellikle direksiyonda ekmeğini kazananlardan.