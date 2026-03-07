Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği görevine atandı.

Altun, 10 Temmuz 2025'te İletişim Başkanlığı görevinden alınmış ve TİHEK Başkanı olarak atanmıştı. Altun'un yerine İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirilmişti.

ALTUN'DAN İLK AÇIKLAMA

Altun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım.

Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

DİĞER BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Karara göre ayrıca; Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Büyükelçiliği'ne Mustafa Türker Arı, Arnavutluk Büyükelçiliği'ne, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.