Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği görevine atandı.
Altun, 10 Temmuz 2025'te İletişim Başkanlığı görevinden alınmış ve TİHEK Başkanı olarak atanmıştı. Altun'un yerine İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirilmişti.
ALTUN'DAN İLK AÇIKLAMA
Altun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum.
Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım.
Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."
DİĞER BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
Karara göre ayrıca; Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Büyükelçiliği'ne Mustafa Türker Arı, Arnavutluk Büyükelçiliği'ne, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.
FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?
1976'da Almanya Stuttgart'ta doğdu.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Altun, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise "McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı teziyle 2006'da İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.
Altun, 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.
Aylık Kriter dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Altun, TRT 1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
Daha önce de TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Altun, 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı. 10 Temmuz 2025'te ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu görevden alındı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.