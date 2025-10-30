Dizi setinde tanışarak aşklarını evliliğe taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem özel hayatlarıyla hem de yatırımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, iki çocuk dünyaya getirmişti.

İSVİÇRELİ DEV MARKA İLE EL SIKIŞTI

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Fahriye Evcen, bu kez kamera karşısına reklam için geçti.

Ünlü oyuncu, İsviçre'nin dünyaca ünlü lüks saat ve mücevher markalarından biriyle yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, sosyal medyada ve moda kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

SERVET DEĞERİNDE REKLAM ANLAŞMASI

Rol aldığı dizi projelerine ara vermiş olsa da, reklam dünyasında yükselişini sürdüren Evcen’in bu iş birliğinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı.

İddialara göre Evcen, marka ile yaptığı anlaşmadan tam 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) gelir elde edecek.