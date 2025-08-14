Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çift, kariyerleriyle de sık sık gündeme geliyor. Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle çok konuşulurken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenilmişti.
Fahriye Evcen geçen gün ise sosyal medya hamlesiyle gündemi salladı. Evcen'in Instagram profilinden soyadını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra oyuncu yeniden 'Özçivit' soyadını yazdı.
Ünlü çift boşanma iddialarının ardından otomobil içindeki yeni karelerini Instagram hesaplarından paylaştı. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş oldu.