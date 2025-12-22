Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza attı.

Özçivit, Levent Tülek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Şensoy'un üstlendiği 'İstanbul'un En Güzel Kızı' adlı oyun ile Ankara'da ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.

Burak Özçivit, tek kişilik oyununundan kareleri de sosyal medya hesabından "Teşekkürler Ankara, ilk oyunumuzu gerçekleştirdik, yüreğinize sağlık" notuyla paylaştı.

Eşinin ilk tiyatro oyununu izlemek için Ankara'ya giden Fahriye Evcen de Özçivit'i "Harika bir iş çıkardın, gurur duydum" diyerek tebrik etti.

İlk kez tiyatro sahnesinde performans sergileyen Özçivit'e "Yolun açık olsun", "Tebrikler" gibi yorumlar yapıldı.