

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çiftten Fahriye Evcen'in geçen haftaki sosyal medya hamlesi gündemi yine sallamıştı.

Instagram profilinden soyadını kaldırınca ayrılık iddiaları hızla yayıldı. Evcen saatler sonra ise yeniden 'Özçivit' soyadını yazdı.

Boşanma dedikodularının ardından oyuncu çift otomobil içinde verdikleri pozu Instagram hesaplarından paylaştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. Çift, oğulları Karan'ın ilkokul kaydını yaptı. Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"YOLUN HEP AÇIK OLSUN"

Evcen, paylaştığı fotoğrafın altına, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.