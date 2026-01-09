Son günlerde hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların ardından sosyal medyada açıklama yapan şarkıcı Safiye Soyman, Öztürk'ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

"Faik Öztürk rahatsızlandı mı?" ve "Hayatını mı kaybetti?" şeklindeki shaberlere değinen Soyman, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"HİÇBİR SIKINTI YOK"

Soyman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?’ diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Bugün hastaneden çıkacak."

"Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin, her şey yolunda."