Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında yaşanan kur dalgalanmalarının piyasaya etkisi Merkez Bankası faiz kararında kendini gösterdi.

Piyasada faizlerinde değişmeyeceği yönünde bir beklenti olmasına rağmen 17 Nisan 2025 tarihli Para Politikaları toplantısında 350 baz puanlık bir faiz artışı yapıldı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıkardı.

Aynı zamanda haftalık repo faizi ve faiz koridorunun üst ve alt bandında da artışa gidildi. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46'dan yüzde 49'a yükseltildi.

BİR FAİZ ARTIŞI DAHA

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Merkez Bankası 24 saatte bir faiz artışı daha yaptı. Sosyal medyada finansal hesaplamalar yapan e507 adlı kullanıcının yaptığı hesa19 Mart öncesinde piyasalardaki dalgalanmadan önce oluşan ve 19 Mart sonrasında da üzerine eklenen likidite açığına dikkat çekilirken, TCMB’nin bugün açtığı haftalık repo ihalesinden kalan açığın gecelik borçlanma ve BİST repo ile karşılanacağına dikkat çekildi. Burada da faiz oranının yüzde 49 olmasıyla fonlamalardaki oranın bu seviyeye çıktığı ve bunun da kredi ile mevduat faizlerine, para piyasası fonlarına ve TLREF tahvillerle carry trade'e etki edeceğini belirtti.

“TCMB'den 1 gün arayla 2. faiz artırımı (bu sefer geçici)” başlığıyla e507 faiz artışını şu şekilde açıkladı:

19 Mart öncesi henüz döviz satışları başlamamışken piyasada bolca TL likidite vardı. TCMB bunu depo ekranı ve likidite senediyle 1-2 ay vadeli kendine çekmişti hatırlarsınız. Buradaki 450 milyar TL daha piyasaya geri dönmedi; yerinin doldurulması gerekiyor. Ayrıca döviz satışları sonrası piyasada net likidite açığı (MB'den borçlanma ihtiyacı) da +350 milyar oldu; bankalar MB'den ~800 milyar borçlanıyor bugünlerde (brüt fonlama).

Peki MB bugün taze açtığı %46 faizli haftalık repo ihalelerinde ne kadar para verdi? 450 gelen teklife, sadece 100 milyar. Gerisi?

Gecelik borç verme faizi ve BİST repoya mahkum. Yani %49'a... Geçmiş sterilizasyonların MB'den iadesi gelinceye ve/ya MB haftalık ihalelerde biraz bol kepçe borç verinceye kadar; piyasada işler faiz %49'a yakınsayacak.

BİST repoda bugün 837 milyar TL gecelik vadeli repo ortalama %48,95'ten geçti... Gecelik borç verdiği her ortamda satış fiyatını %49 belirlemiş olan TCMB, %46'dan haftalık para vermiş olmasına rağmen ortalama borç verme faizi (AOFM) bunun oldukça üstünde çıkacak. TLREF de aynı şekilde.

Özetle: Kredi ve mevduat faizleri biraz daha yukarı gidebilir. PPF'çiler dolara kaçanlara daha nazlı göz kırpabilir. TLREF tahviller talep görebilir, yabancı carry trade'ciler kısmen geri gelebilir.”