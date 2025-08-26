Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 101’inci yılını kutlayan İş Bankası’nın Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu koruyarak ikinci yüzyıla “çok sağlam bir başlangıç” yaptığını vurguladıktan sonra ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaştı. Hakan Aran, sıra dışı bir gelişme olmadığı takdirde enflasyonun yıl sonunda yüzde 28.5 ile yüzde 29.5 arasında olmasını beklediğini kaydetti.

‘SANAYİ DARALIYOR’

Aran, “Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın kalanında 8 puanlık bir faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum. Politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inmesi, 6 puanlık bir reel faizle önümüzdeki seneye giriş anlamı taşıyor” dedi. Hakan Aran, TCMB’nin şahin duruşunun devam ettiğini belirterek rezervlerdeki artışa ve sanayideki daralmaya dikkat çekti. İş Bankası Genel Müdürü, KOBİ ve ticari kredilerdeki büyümenin, TCMB’nin politikalarıyla uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.