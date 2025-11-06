Merkez Bankası politika faizini yüzde 39.5 seviyesine indirdi. İş dünyasının ticari kredide faiz indirimi çağrısı bir nebze de olsa karşılık buldu ancak soruna çözüm olmadı. İş dünyasının temsilcileri, ticari kredilerde kamu bankalarındaki indirime karşın ekstra masrafların artması ile finansman maliyetlerinin yükseldiğini belirtti. İş insanları, “Ciro kaybı yaşayan, ihracatta kurdan kaybeden sanayici, finansmana da yüksek faiz öderse nasıl yaşayacak” diye sordu.

Merkez Bankası’nın verilerine göre 27 Ekim haftasında bankaların yıllık ticari kredi faiz oranları ortalama yüzde 52.87 seviyesinde oldu. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Merkez Bankası’nın kararının ardından ticari kredilerde kısmi indirimler geldi. Faiz oranları reel sektörün sıklıkla tercih ettiği TL rotatif kredilerde yüzde 44 artı 1’e düştü. Bu yeterli değil. Yıllık faiz oranlarının uzun süre bu seviyelerde kalmasından da endişeliyiz. Enflasyonla mücadele süreci çok uzadı. Bu kadar uzun süreli kredi kısıtlamasına gidilmesi şirketleri zorluyor” dedi.

‘DALGA YAYILABİLİR’

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran da “Merkez’in kararı ile faiz oranları korelasyon içinde olmalı” açıklamasını yaptı. “Emek yoğun sektörlerde firmalar bir bir kapanıyor. Faizlerdeki yüksek seyir bir sıralamaya neden olabilir, dipteki bu dalga yukarı doğru yayılabilir” ifadelerini kullanan Duran, “Faizlerdeki yüksek seyir sürerse hem ciro hem de ihracatta kurdan para kaybedecek olan sanayici bir de üstüne finansmandan yüksek faiz öderse nasıl yaşayacak” diye sordu.

Faiz sınırlı düşse de ek masraf katlanıyor

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Fikret Tanrıverdi, ticari kredilerde faiz oranlarının düşmesine rağmen bazı bankalarda masrafların katlandığını söyledi. “Bugün bazı bankalar diğerlerine oranla daha düşük oranla ticari kredi veriyor ama kredi maliyetlerine baktığımızda fazlası var, eksiği yok” diyen Tanrıverdi, “Öyle bir masrafla karşılaşıyoruz ki… Kredi kullanıyorsun miktarı önemli değil, dosya başı ücret alınıyor. Kredide miktar yükseldikçe alınan masraf da katlanıyor. Bunlar da önden kesiliyor” ifadelerini kullandı.