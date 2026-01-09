2025, adeta faiz yılı oldu. Kredi kartı faizleri yüksek seviyede kalırken, ihtiyaç kredilerinde ortalama faiz yüzde 66’ya dayandı. Ekonomistler, “Para en gariban kesimden toplandı” eleştirisini yaptı. Geçinmek için borçlanan dar gelirli, faiz çarkının altında ezildi. Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizi geçen yıl yüzde 47.5’ten yüzde 38’e indi, ortalama faiz ise yüzde 42.7 oldu.

Buna rağmen aynı dönemde ihtiyaç kredilerinde ortalama faiz oranı yüzde 65.85 oldu. Böylece vatandaşların ödediği faiz oranı, resmi faizin yaklaşık 24 puan üzerinde yer aldı. İhtiyaç kredisinin yanı sıra taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranını da gösteren tüketici kredilerinde ortalama borçlanma maliyeti 2025’te yüzde 62.91 oldu.

‘YÜZDE 30 VERGİ KALDIRILMALI’

Tüketici kredilerindeki faiz oranı 1 yılda yaklaşık 7 puan gerilese de dar gelirli için cazip seviyelerinin çok uzağında bulunuyor. Tüketici kredileri ile politika faizi arasındaki makas 20 puana ulaşırken, ticari kredilerde bu fark daha düşük seviyede kaldı. Ticari kredilerde ortalama faiz geçen yıl yüzde 52.23 seviyesinde olurken, TL mevduatların ortalama getirisi yüzde 51.23 olarak tespit edildi.

CHP’de Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe, paranın ‘en gariban’ kesimden toplandığını vurgulayarak “Bankalar parayı ekonomik olarak en zorda olan kesimden kazanıyor. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında faizler fahiş seviyelerde. Hem bu faizlerin düşürülmesi lazım hem de bunlar üzerinden alınan yüzde 30 verginin kaldırılması lazım. Ama ikisini de yapmayacaklar” dedi.

Borç 5.7 trilyon lirayı aştı

Vatandaşın bankalara borcu 2 Ocak itibarıyla 5 trilyon 728 milyar liraya ulaştı. Borç bakiyesi yıllık bazda yüzde 48.4 artarak resmi enflasyonun yaklaşık 18 puan üzerine çıktı. Ekonomist Yalçın Karatepe, yüksek faizlerin vatandaşı bu yıl da zorlayacağını “(İktidar) Enflasyonun talep kaynaklı olduğunu ve talebin de yoksul kesimden geldiğini düşünüyor. Bütçe açığını düşürmeleri için paraya ihtiyaçları var” ifadeleriyle anlattı.