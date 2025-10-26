Yüksek TL faizine ve kurdaki kontrollü yükselişe rağmen, son iki ayda altındaki ralli dövize talebin yeniden canlanmasına yol açtı. Bankacılık sisteminde, kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları, 17 Ekim haftası itibarıyla 218.3 milyar dolara ulaştı. Böylece Aralık 2021’de görülen 238 milyar dolarlık tarihi rekor seviyeye yeniden yaklaşıldı. Yılın başında 163.2 milyar dolar seviyesinde bulunan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları, aradan geçen dönemde yaklaşık 55 milyar dolar artış kaydetti. Toplamda parite etkisinden arındırılmış büyüme ise 20.15 milyar doları buldu.

ALTIN, FAİZLERİ DE TUTUYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin döviz mevduatlarının toplam içindeki payını artırdığına işaret eden HSBC analistleri, Türk bankalarının yüzde 60’lık asgari TL/döviz mevduat dengesi hedefini korumak için TL mevduat artırmak zorunda kaldığını belirtti.

Dolayısıyla bu hedeflerin de etkisiyle standart TL mevduat faizleri üzerinde eylül ayındaki 250 baz puanlık faiz indiriminin hiçbir etkisi olmadı. Kur korumalı mevduatın (KKM) sona erdiği 29 Ağustos ile 17 Ekim arasındaki dönemde, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 8.1 milyar dolar arttı.

Toplam mevduat içinde standart TL mevduatın payı, 17 Ekim itibarıyla yüzde 60.4’e geriledi. Böylelikle mevduat dolarizasyonu altındaki yükselişle yeniden yüzde 40’a dayandı. 2022’de KKM dahil döviz mevduatlarının toplam mevduata oranı yüzde 72.3 ile zirveye çıkmış, 2024 başında yüzde 36.7 ile dip seviyesini görmüştü.

Döviz kredilerinde kur riski artıyor

Döviz cinsi ticari krediler de rekor seviyeye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 17 Ekim itibarıyla döviz cinsi krediler haftalık 1.5 milyar dolar artışla 195 milyar 417 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası bu yılın başından itibaren döviz kredileriyle ilgili maliyet artırıcı bir dizi düzenleme yaptı. Ancak buna rağmen artışı dizginleyemedi. Döviz kredilerinin toplam kredi stoku içindeki payı sene başında yüzde 48.40’tan, 17 Ekim itibarıyla yüzde 50.31’e çıktı.