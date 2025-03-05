Deutsche Bank, Türkiye'de dolarizasyon konusundaki gelişmeleri ele aldığı analizinde reel faizin halen cazip seviyelerde olması, Türk lirasında düşük oynaklık ve güçlü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri ile birlikte para politikasındaki sıkı duruşun, yakın vadede yerel yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

YERLİ YATIRIMCILAR DOLARİZASYONU CANLANDIRACAK

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından hazırlanan 5 Mart tarihli raporda, gevşeme döngüsünün başlamasıyla birlikte politika faizindeki düşüşün, yurt içi yerleşikler arasında yeniden dolarizasyonu canlandırarak, TCMB'nin net döviz pozisyonundaki kazanımları potansiyel olarak tersine çevirip Türk lirasını baskılama riski ele alındı.

Raporda yerli yatırımcıların şubat ayında artan döviz alımlarının, Mart 2024'ten bu yana gözlenen eğilimin tersine dönebileceğine dair endişeleri artırdığı belirtildi.

Son dönemde yerel döviz talebindeki artışın büyük ölçüde geçici ve/veya mevsimsel faktörlerle açıklanabileceğini söyleyen Deustche Bank, bu ilginin TL'ye karşı duyarlılıkta yapısal bir değişim olarak görülemeyeceğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDERSE DÖVİZE TALEP ARTAR

Bununla birlikte Deutsche Bank, yerel yatırımcıların TL pozisyonlarının kısa vadeli olması ve beklentilerinin kırılganlığı göz önüne alındığında, faiz indirimleri devam ettikçe yurt içi yerleşiklerin döviz talebinde artış riskini kabul ettiğini söyledi.

Deutsche Bank ekonomistlerine göre, enflasyonun yapışkan kalması ve reel faizlerdeki düşüş beklentisi, TCMB'nin yurt içi yerleşiklerin döviz talebinden kaynaklanabilecek potansiyel baskıyı dengelemek için birkaç ay içinde gevşeme döngüsünü yavaşlatmasına veya duraklatmasına neden olabilir.

Raporda bu durumun, mevcut piyasa fiyatlamasına kıyasla TCMB faizine ilişkin daha şahin beklenti için temel argümanlardan biri olduğu belirtildi.