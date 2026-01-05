TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 olurken, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. ekonomistler Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri:

Ekonomist İris Cibre, gelecek aylara işaret ederek, "Aralıkta, mevsimsel olarak düşük ve beklenti altı gelen enflasyon ile Merkeze 200 baz puanlık indirimin önü açıldı bence. Fakat, Öncelikle, mallarda yukarı yönlü baskı hissediliyor. Gıdada et ürünleri baskı yapmış. Fakat, taze meyve sebze tarafında ihracat artışında d görülüyor ki, baskı en azından o ay için azalmış. Giyimde de indirimlerin etkisi görülüyor.

Kira tarafında ise, yıllık yavaşladıkça, baskı da azalıyor.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise, yüzde 1 altı gelse de, yıllıkta yukarı yön devam ediyor. Bu da, önümüzdeki aylarda baskının devam edeceğine işaret.

Yani, Merkez için Şubattan sonra işler daha kolay olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Eski genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise genel ortalamaya vurgu yaparak, "2025 yılı Aralık ayında aylık enflasyon rakamı 62 yılın ortalamasının yarısından az." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Merkez Bankası'nın faiz indirimine dikkat çekerek, Merkez Bankası’nın ocak ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indiriminin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi. Eryılmaz, “100 baz puanlık indirim benim nezdimde net. 150 baz puan için ise piyasa beklentileri ve Merkez Bankası’nın iletişimi belirleyici olacak” şeklinde açıklamada bulundu.

PİYASALAR YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENDİ

Ekonomistler Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararının indirim olacağına dikkat çekmesinin ardından piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik gözlendi.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR KIRDI

Gelen enflasyon rakamları sonrası borsa harekete geçti. Haftanın ilk işlem gününe 11 bin 547,72 puandan başlayan BIST 100 endeksi 11 bin 658 puanı görerek rekor kırdı.

Bankacılık endeksi cuma günün 17 bin 244 puandan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe enflasyon rakamları sonrasında 17 bin 399 puana yükseldi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 131 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 4 bin 433 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL ise sınırlı yükselişle 43,05'te yüksek seviyede hareketleniyor. Euro/TL tarafı ise piyasalarda düşen tek taraf oldu. Saat 11.54 itibarıyla euro/TL 50,32 seviyesinde seyrediyor.