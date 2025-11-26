Altın fiyatlarında oynaklık sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü kıpırdanma sağlasa da dolar endeksindeki artışın yarattığı baskı sürüyor. Ons altın bugün akşam seansına doğru 15.17'de 4 bin 171 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise aynı saat diliminde 5 bin 696 lira seviyesinde hareketleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ayki para politikası kararı sonrası, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını söylemiş; Powell’ın temkinli açıklamalarından sonra piyasanın faiz indirimi beklentisi zayıflamıştı. Fakat son günlerde Fed üyelerinden gelen güvercin açıklamalar, piyasanın faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, “Yakın vadede bir faiz indirimi için alan var” derken; San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de gelecek ay yapacakları toplantıda faiz indirimine destek verdiğini söyledi. Düşük faiz oranları dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltacağı için, yatırımcılar nezdinde altını öne çıktı.

FIRTINALI YIL UYARISI

Fed üyelerinin son mesajları Aralık ayında faiz indiriminin güçlendiğine işaret ediyor ve bu beklenti altındaki yükselişi destekliyor. Uzmanlara göre 2026, değerli metaller için “fırtınalı bir yıl” olmaya aday; kısa vadeli geri çekilmeler ise hâlâ alım fırsatı sunuyor. Para politikasındaki olası değişimler hem volatiliteyi artırabilir hem de yükseliş trendini besleyebilir. Ons altının yılı 4.400–4.450 dolar aralığında kapatabileceği tahmin ediliyor.

ALMAN DEVİ BEKELNTİSİNİ GÜNCELLLEDİ

Deutsche Bank, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 4 bin dolar olarak açıkladığı ortalama fiyat tahminini 4 bin 450 dolara çıkardı. Bu güncellemenin gerekçesi olarak, yatırımcı akımlarında istikrar sağlanması ve merkez bankalarının güçlü alım iştahının sürmesi gösterildi.

2026'DA BEKLENTİ 3 BİN 950 - 4 BİN 950 DOLAR ARASI

Yeni tahminlere göre altının 2026 yılında 3 bin 950 ile 4 bin 950 dolar bandında hareket etmesi bekleniyor. Öngörülen üst bandın, COMEX’te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut seviyesinin yaklaşık yüzde 14 üzerinde olduğu belirtildi.

2027 VE 2028 BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Deutsche Bank, daha uzun vadeli tahminlerini de paylaştı. Buna göre altının 2027’de ortalama 5 bin 150 dolar, 2028’de ise 4 bin 500 dolar seviyesinde oluşması bekleniyor. Banka, altının uzun vadede güçlü talep dinamiklerini koruyacağı görüşünde.