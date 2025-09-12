Piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını takip etti. Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.

ABD tarafında ise enflasyon rakamları izlendi. ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 0,4 olarak açıklandı.

Öte yandan Euro Bölgesi'nde de Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası, faizi yüzde 2,15 seviyesinde sabit tuttu.

Yaşanan makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle, dolar/TL rekor kırarken, Euro/TL ise yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Dünü 41,26 seviyesinde tamamlayan Dolar/TL yeni günde sabah seansında 08.20'de 41,35 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL sabah 08.21'de 48,50 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

ALTINDA YÖN YUKARI

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Altının onsu dünü 3 bin 634 dolardan kapattıktan sonra yeni günde sabah seansında 08.23'te 3 bin 655 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Dünü 4 bin 828 liradan kapatan gram altın, yeni günde sabah seansında 08.24'te 4 bin 857 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.