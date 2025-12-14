Merkez Bankası’nın 1.5 puanlık faiz indirimi öncesinde bankalar, ortalama TL ticari kredi faizleini yüzde 51.99’dan yüzde 54.57’ye yükseltti.Merkez, üst üste dört faiz indirimiyle yılı kapatmaya hazırlanırken, bu hamleler iş dünyasının beklediği gibi piyasaya yansımadı. Ticari kredide faiz oranlarının yüksek olduğunu, finansmana erişim sıkıntısının giderek derinleştiğini söyleyen iş insanları, politika faizine paralel adımlar istiyor.

‘YETERLİ DEĞİL’

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Politika faizindeki adımlar, ticari kredilere yansımıyor. Üyelerimizden biri, bir kamu bankasında TL rotatif kredide faiz oranının yüzde 49 olduğunu söyledi. Politika faizi yüzde 38, bir yandan da bazı bankalarda ticari kredide faiz oranı yüzde 49. Bu çok ciddi bir rakam” dedi.

“Politika faizinin aşağı yönlü olması, hem finansmana erişim hem de finansman maliyetleri açısından piyasaya yansımıyor” ifadelerini kullanan Önel, enflasyonla mücadele kapsamında devreye alınan politikalarla ilgili de “Uygulanan bir program var. Buna ciddi şekilde katkı verdik, veriyoruz. Ama programın olumlu yansımasını hissedemedik. Krediye erişim sorunu, finansman maliyetlerindeki artış sürüyor. Ticari kredi maliyetlerine yansıyan bir indirim söz konusu değil” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin de “Son beş yılın enflasyon oranı ile kur artışını karşılaştırdığımızda emek yoğun sektörlerde yaşanan sıkıntı çok açık ortaya çıkıyor. Tabii ki faiz indirimi sevindirici ancak yeterli değil. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da önemli” dedi.

‘Yılın ilk çeyreği zorlu olacak’

Züccaciyeler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder artık toplumun tüm kesiminin hem faiz indirim kararlarını hem de enflasyon rakamlarını yakından takip ettiğini söyledi. “Hâlâ banka kredi oranları yüksek ve bankalarda kredi iştahı az” diyen Önder, “İçeride ve dışarda zor bir dönemle karşı karşıyayız. 2026’nın ilk çeyreği de zorlu olacak. Parasal genişleme ve faiz indirim kararlarının kredi fiyatlamasına yansıması 2026’nın ikinci yarısında olacak gibi. Üretici ve ihracatçı farklı enstrümanlarla desteklenmeli” diye konuştu.